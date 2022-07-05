Жительницу Татарстана обвиняют в разглашении коммерческой тайны и попытке хищения трех миллионов рублей

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Татарстана - бывшего замдиректора по по общим вопросам и персоналу в одной из коммерческих организаций республики. Ее обвиняют в покушении на мошенничество и разглашении коммерческой тайны.

По версии следствия, обвиняемая, используя служебное положение, скопировала на флешку базу данных о контрагентах, а после увольнения попыталась продать эти сведения третьим лицам.

Утверждается, что потом женщина начала распространять заведомо ложную информацию о том, что по ее заявлению правоохранители проводят проверку в компании и предложила экс-коллегам помощь за вознаграждение в три миллиона рублей, обещая вернуть флешку с похищенными данными.

- Во время получения денег женщину задержали, - говорят в прокуратуре республики.

Свою вину она признала частично. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

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