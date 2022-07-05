Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 5:44

В строящемся здании на Горьковском шоссе в Казани загорелся строительный мусор

Площадь пожара составила 50 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В результате произошедшего никто не пострадал.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Фото: МЧС Татарстана

Вечером в понедельник, 4 июля, казанцы сообщили в экстренные службы о густом черном дыме в районе улицы Можайского и Горьковского шоссе. На место оперативно выехали пожарные.

Пламя полыхало на первом этаже отдельно стоящего строящегося здания напротив дома №46 по Горьковскому шоссе. Там загорелся строительный мусор.

Возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram