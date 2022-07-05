В строящемся здании на Горьковском шоссе в Казани загорелся строительный мусор

В результате произошедшего никто не пострадал. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в понедельник, 4 июля, казанцы сообщили в экстренные службы о густом черном дыме в районе улицы Можайского и Горьковского шоссе. На место оперативно выехали пожарные.

Пламя полыхало на первом этаже отдельно стоящего строящегося здания напротив дома №46 по Горьковскому шоссе. Там загорелся строительный мусор.

Возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

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