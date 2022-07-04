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Происшествия4 июля 2022 16:40

В Татарстане потушили пожар на территории Сабинского молочного комбината

Общая площадь возгорания составила, по предварительным данным, 400 квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего устанавливаются.

Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

Пожарные ликвидировали открытое горение в котельной Сабинского молочного комбината в поселке городского типа Богатые Сабы. Напомним, ранее на крыше одноэтажного кирпичного здания вспыхнул утеплитель. Общая площадь пожара составила, по предварительным данным, 400 квадратных метров.

- К ликвидации пожара привлекались 13 человек и 8 единиц пожарной и приспособленной техники, - говорят в МЧС Татарстана.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются.

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