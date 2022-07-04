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Происшествия4 июля 2022 15:41

В Татарстане загорелась котельная Сабинского молочного комбината

На крыше здания вспыхнул утеплитель
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Возгорание локализировано на площади порядка 400 "квадратов".

Возгорание локализировано на площади порядка 400 "квадратов".

Фото: МЧС Татарстана

Около 17:40 в понедельник, 4 июля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в котельной на территории Сабинского молочного комбината в поселке городского типа Богатые Сабы. Прибывшие на место пожарные выяснили, что на крыше одноэтажного кирпичного здания горит утеплитель.

По последним данным пожар локализован на площади порядка 400 квадратных метров.

Предприятие находится в стадии банкротства.

Предприятие находится в стадии банкротства.

Фото: МЧС Татарстана

- Пострадавших нет. Людей внутри не было. Предприятие в стадии банкротства, - сообщает МЧС Татарстана.

Причины произошедшего пока не установлены.

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