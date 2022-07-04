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Происшествия4 июля 2022 15:13

Житель Мамадыша признался, что до смерти избил жену за то, что та выпивала

Преступление произошло в тот момент, когда супруги вместе распивали алкоголь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летнего жителя Мамадыша подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью 46-летней жены, вследствие чего та скончалась. По версии следствия, супруги употребляли алкоголь в доме по улице Ленина. В какой-то момент мужчину начало злить то, что женщина выпивает, и он жестоко избил ее.

Свою вину подозреваемый признал. В ближайшее время суд решит, отправить его на время следствия в СИЗО или под домашний арест.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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