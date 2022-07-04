Казанцы позавидовали спокойствию рыбака, рядом с которым утонула машина

Фото, которое активно комментируют горожане, появилось в соцсетях. Фото: соцсети

В соцсетях появилось фото рыбака, рядом с которым тонет автомобиль на Кировском дамбе в Казани. На нем он невозмутимо продолжает ловить рыбу, несмотря на происходящее. Интернет-пользовали не упустили возможности посмеяться, позавидовать спокойствию мужчины и выдвинуть свои версии произошедшего.

Так, например, один из горожан предположил, что рыбак закинул леску, которая зацепилась за колесо автомобиля. В какой-то момент к наживке подплыл пескарь, потянувший за собой автомобиль.

Шутки шутками, а обстоятельства произошедшего уточняются.

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