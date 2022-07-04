Жительница Зеленодольска и ее сын, пропавшие в конце июня, найдены живыми

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Татарстане завершились поиски 34-летней Лилии Сабировы и ее семилетнего сына из Зеленодольска, которые пропали 30 июня. Спустя пять дней поисков, женщина и ребенок были найдены живыми, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Где именно они находились все это время и почему не выходили на связь с родными, не уточняется.

Напомним, что в Казани до сих пор не нашли 43-летнего Ленара Зиганшина, который не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Местоположение мужчины неизвестно с 12 июня.

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