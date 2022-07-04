На строительство второй линии метро в Казани выделили еще 800 миллионов рублей

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На строительство первого участка второй линии метро в Казани выделено еще 800,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На эти деньги подрядчик установит железобетонные конструкции и защитный экран под лестничные сходы станции «Дубравная», разработает грунт на месте будущей станции «100-летие ТАССР», а также проложит кабельные линии и проведет гидроизоляционные работы. Все это он должен будет сделать до 30 ноября текущего года.

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