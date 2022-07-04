Стала известна программа празднования Дня семьи, любви и верности в Казани

Торжественные мероприятия в городе состоятся 8 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 8 июля, в Казани отметят День семьи, любви и верности. Горожан ждет выступление оркестра народных инструментов «Любви прекрасные мгновенья» в парке «Крылья Советов» и онлайн-концерт «Моя семья – мое богатство» во Дворце культуры «Северный».

Кроме того, в этот день в столице Татарстана наградят 10 пар, которые живут в браке более 25 лет. Среди таких Раис и Галина Зубаеровы, Владимир и Надежда Бражник, Геннадий и Надежда Родионовы, Хамза и Роза Шахмины.

Отметим, что в День семьи, любви и верности в ЗАГСах Казани распишутся более ста молодых пар.

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