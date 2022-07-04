На обеспечение безопасности в школах Казани направят еще около 18 миллионов рублей

Среди прочего в школах появятся электронные замки и домофоны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что на обеспечение безопасности в школах Казани будет выделено еще 17,8 миллиона рублей из бюджета города. На эти деньги в 16 школах установят калитки, 52 домофона, 91 вызывную панель и такое же количество электронных замков, а еще 182 бесконтактных считывателя. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы будут проведены в школах №№9, 54, 115, 117, 120, 130, 146 и 171, гимназиях №№14, 17, 20, 36, 93 и 141, а также в лицеях №№26 и 121.

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