На ремонт двух участков трассы М7 в Татарстане решено потратить почти 196 миллионов рублей

Объекты должны быть сданы к 1 июня 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане планируется отремонтировать два участка трассы М7 — км 92+720 - км 127+190 и 15+760 - км 92+720. На это из федерального бюджета выделено 195,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет обновить дорожное покрытие, избавив его от дефектов, и укрепить обочины. Работы на первом участке потребуют порядка 68,8 миллиона рублей, работы на втором участке - 127 миллионов рублей.

Объекты должны быть сданы к 1 июня 2023 года.

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