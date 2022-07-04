Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 12:10

Автоинспекторы Набережных Челнов нашли в салоне иномарки почти два килограмма наркотиков

Водитель признался, что вез запрещенные вещества в Кемеровскую область
Алина АЛМАКАЕВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Автоинспекторы Набережных Челнов остановили автомобиль Subaru для рядовой проверки документов на контрольном посту полиции «Тула-1». Однако 46-летний водитель сильно нервничал, из-за чего полицейские решили досмотреть салон иномарки и личные вещи мужчины. Под обшивками задних дверей, под приборной панелью и в багажнике они обнаружили свертки с неизвестным веществом. Последующая экспертиза показала, что это - наркотики общим весом почти два килограмма.

Водитель - житель Кемеровской области. Мужчина рассказал, что «товар» он получил на тайном складе в Сергиевом Посаде и вез к себе в свой родной город.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram