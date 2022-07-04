В Татарстане объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов

По прогнозам синоптиков, 6 июля в республике будет до +28 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 5 по 11 июля в Татарстане в целом и Казани в частности ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Из-за этого в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает местный Гидрометцентр.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в регион возвращается летняя жара. Днем 5 июля прогнозируется от +19 до +24, а 6 июля - от +23 до +28. Существенных осадков и сильного ветра в эти дни не предвидится, говорят синоптики.

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