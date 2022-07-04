Более пяти гектар земли на берегу Мелекески в Набережных Челнах решено застроить жильем

Речь идет об участке между частным сектором Замелекесья и рекой, расположенном вдоль улицы Аэродромная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполком Набережных Челнов выставил на торги участок между частным сектором Замелекесья и рекой Мелекеска, расположенный вдоль улицы Аэродромная. Территорию площадью 5,1 гектара сдадут в аренду на пять лет. Начальная цена – 59,5 миллиона рублей.

Арендодатель может использовать эту землю лишь для многоэтажной застройки. Однако территори может быть заставлена домами не более чем на 40%, сообщают chelny-biz.

Напомним, ранее сообщалось, что многоэтажки построят и в районе нового моста через Мелекеску - на пересечении улиц Гостева и Аэродромная.

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