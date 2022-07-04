Среди прочего стороны обсудили взаимное сотрудничество. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В понедельник, 4 июля, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с акимом Костанайской области Архимедом Мухамабетовым. Это произошло на полях выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Среди прочего стороны обсудили взаимное сотрудничество.

По итогам 2021 года татарстанско-казахский товарооборот составил 629,6 миллионов долларов США. Республика экспортирует в Казахстан пластмассы, нефть, средства наземного транспорта и каучук, а в ответ получает молочные продукты, мед, черные металлы электронные машины и оборудование.

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