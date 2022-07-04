Коронавирус подтвердился еще у 41 жителя Татарстана

Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 составляет 12%. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на понедельник, 4 июля, в Татарстане выявлено 152 725 случаев COVID-19, в том числе 41 - за минувшие сутки. Вместе с тем, накануне в республике госпитализировали 23 зараженных и выписали 24 переболевших вирусом человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

На сегодняшний день 149 236 заразившихся ранее татарстанцев выздоровели, а 1 995 - скончались. Коллективный иммунитет местных жителей к коронавирусу составляет 12%.

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