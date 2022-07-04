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Происшествия4 июля 2022 13:02

Житель Новочебоксарска погиб из-за неосторожности при курении в квартире

Трагедия произошла в доме №11 по улице Восточная
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Огонь уничтожил мебель в гостиной и повредил внутреннюю отделку. Фото: МЧС Чувашии

Огонь уничтожил мебель в гостиной и повредил внутреннюю отделку. Фото: МЧС Чувашии

В воскресенье, 3 июля, в Новочебоксарске вспыхнула квартира в доме №11 по улице Восточная. Первой загорелась кровать, на которую упала непотушенная сигарета. После этого огонь перекинулся на другую мебель в гостинной и стены.

Дым на балконе заметили прохожие. Они оперативно вызвали на место пожарных, которые ликвидировали возгорание.

В результате ЧП погиб 45-летний хозяин квартиры, сообщают в МЧС Чувашии.

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