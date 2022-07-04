В 264 компаниях Казани решили уволить 500 сотрудников

Кроме того, из-за обрыва логистической цепочки 2,4 тысячи горожан сейчас находятся в простое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в 264 компаниях Казани ожидается сокращение сотрудников. Уволены будут 500 человек, заявил в ходе совещания в Исполкоме директор ГКУ «Центр занятости населения города» Тимур Муллин.

По его словам, массовое сокращение работников не должно привести к росту безработицы, так как в столице Татарстана есть широкая возможность перераспределения трудовых ресурсов.

Муллин, правда, также отметил, что из-за обрыва логистической цепочки 2,4 тысячи горожан сейчас находятся в простое, а 1,4 тысячи – в режиме неполной занятости.

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