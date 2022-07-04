Водитель иномарки, обнаруженной в пожарном водоеме в Марий Эл, не имел права управления

Авария произошла в межквартальном проезде в СНТ «Энергетик» Медведевского района. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

История со страшной находкой, которая была обнаружена 3 июля в Медведевском районе, проясняется. Напомним, в пожарном водоеме лежал опрокинутый автомобиль Renault, в котором было два трупа. Чтобы достать мужчин, на место были вызваны спасатели-водолазы.

Как оказалось, ДТП произошло утром того же дня. По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем иномарки ехал на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением, из-за чего съехал в кювет, где легковушка и опрокинулась в водоем.

Водитель не имел права управления автомобилем. Он и его 32-летний пассажир скончались на месте, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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