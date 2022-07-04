В Казани на 20 дней ограничат движение по улице Фучика

Все дело в проведении работ по строительству Вознесенского тракта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 июля в Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Фучика. Речь идет об участке от улицы Закиева до улицы Минская, где ведутся работы по строительству Вознесенского тракта.

Власти города отмечают, что общественных транспорт будет ходить по Фучика в привычном режиме. Автомобилям же стоит выбирать улицы Минская и Закиева.

Ограничение движения будет снято в начале августа.

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