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Общество4 июля 2022 7:05

В Казани частично разобрали набережную озера Кабан

Это сделано для проведения работ по реконструкции автомобильного моста
Алина АЛМАКАЕВА
На работы ранее было выделено более миллиарда рублей.

На работы ранее было выделено более миллиарда рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани начали разбирать набережную озера Кабан. На данный момент демонтировано около 50 метров и засыпана часть водоема. Для последнего ранее было подготовлено почти пять тысяч тонн песка.

Напомним, это делается для проведения работ по реконструкции автомобильного моста, который был признан аварийным еще в 2019 году. На работы выделено 1,1 миллиарда рублей. Закончить их планируется до 25 ноября 2024 года.

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