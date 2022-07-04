В Казани частично разобрали набережную озера Кабан

На работы ранее было выделено более миллиарда рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани начали разбирать набережную озера Кабан. На данный момент демонтировано около 50 метров и засыпана часть водоема. Для последнего ранее было подготовлено почти пять тысяч тонн песка.

Напомним, это делается для проведения работ по реконструкции автомобильного моста, который был признан аварийным еще в 2019 году. На работы выделено 1,1 миллиарда рублей. Закончить их планируется до 25 ноября 2024 года.

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