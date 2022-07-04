В Татарстане ожидается жара до +28 градусов

По прогнозам местного Гидрометцентра, ветер вплоть до среды будет умеренным. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстан возвращается летняя погода. В понедельник, 4 июля, воздух прогреется до +24 градусов, а к среде синоптики и вовсе обещают +28. Существенных осадков и сильного ветра в ближайшие дни не будет, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, ночью на вторник, 5 число, в регионе ожидается от +6 до +11 градусов, днем - от +19 до +24. Ночью на 6 июля таже будет от +6 до +11, днем - от +23 до +28.

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