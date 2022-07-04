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Общество4 июля 2022 6:21

В Татарстане ожидается жара до +28 градусов

Существенных осадков в ближайшие дни не будет, уверяют синоптики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По прогнозам местного Гидрометцентра, ветер вплоть до среды будет умеренным.

По прогнозам местного Гидрометцентра, ветер вплоть до среды будет умеренным.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстан возвращается летняя погода. В понедельник, 4 июля, воздух прогреется до +24 градусов, а к среде синоптики и вовсе обещают +28. Существенных осадков и сильного ветра в ближайшие дни не будет, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, ночью на вторник, 5 число, в регионе ожидается от +6 до +11 градусов, днем - от +19 до +24. Ночью на 6 июля таже будет от +6 до +11, днем - от +23 до +28.

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