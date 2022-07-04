Студентов из Татарстана пригласили принять участие в гуманитарной миссии в Донбассе

Ближайшее отправление волонтеров в ДНР запланировано на 15 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане начался набор волонтером на гумманитарную миссию в Донбасс. Студенты из республики могут помочь в восстановлении инфраструктуры, разборе завалов, благоустройстве на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Учащие-медики могут стать средним и младшим персоналов в медучерждениях ДНР. Также можно попробовать себя в качестве вожатого в детских центрах и организациях досуга.

Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету и ждать обратной связи. Ближайшие миссии начнутся 15 июля, 1 августа и 15 августа. Длительность каждой из них составляет от двух до трех недель.

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