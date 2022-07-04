В День семьи, любви и верности в Набережных Челнах распишутся 40 пар

В 2021 году в эти дни узами брака себя связали 43 пары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 июля в России официально отметят День семьи, любви и верности. В этот и окружающие его дни в Набережных Челнах решили расписаться 116 пар. Это на 72 пары больше, чем было в 2021 году.

По данным «Челнинских известий», 7 числа в городе узами брака себя свяжут 48 пар, 8 числа - 40, 9 числа - 28.

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