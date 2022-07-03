Автоинспекторы Казани потушили загоревшийся КАМАЗ на проспекте Победы в Казани

Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

В субботу, 2 июля, на проспекте Победы в Казани на ходу загорелся КАМАЗ. Это увидели полицейские, которые оперативно вызвали на место автоинспекторов. Те приехали и потушили пламя при помощи огнетушителя.

Прибывшая следом бригада пожарных на всякий случай «пролила» моторный отсек, чтобы не допустить повторения возгорания автомобиля.

Водитель большегруза успел вовремя выскочить из кабины и не пострадал.

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