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Происшествия3 июля 2022 14:42

В результате пожара в Набережных Челнах пострадали двое молодых людей

ЧП произошло в доме №175 по проспекту Московский
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Огонь охватил вещи и мебель в квартире на восьмом этаже.

Огонь охватил вещи и мебель в квартире на восьмом этаже.

Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 3 июля, на восьмом этаже дома №175 по проспекту Московский в Набережных Челнах загорелась квартира. Огонь охватил вещи и мебель на площади около восьми квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение, но без пострадавших не обошлось. Помощь медиком понадобилась 17-летней девушке и 18-летнему парню.

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщают в МЧС Татарстана.

Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

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