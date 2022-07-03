В результате пожара в Набережных Челнах пострадали двое молодых людей

Огонь охватил вещи и мебель в квартире на восьмом этаже. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 3 июля, на восьмом этаже дома №175 по проспекту Московский в Набережных Челнах загорелась квартира. Огонь охватил вещи и мебель на площади около восьми квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение, но без пострадавших не обошлось. Помощь медиком понадобилась 17-летней девушке и 18-летнему парню.

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - сообщают в МЧС Татарстана.

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

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