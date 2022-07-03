В пригороде Йошкар-Олы обнаружена иномарка с двумя трупами

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в воскресенье, 3 июля, недалеко от проезжей части на втором километре объездной дороги Йошкар-Олы был обнаружен автомобиль Renault. Иномарка лежала на крыше в пожарном водоеме, внутри находились тела водителя и пассажира.

Прибывшие на место спасатели-водолазы извлекли погибших. По предварительным данным, водитель по неустановленным пока причинам совершил съезд с дороги, после чего легковушка опрокинулась.

- На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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