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Происшествия3 июля 2022 12:24

В Чистопольском районе пожилая пара и их сын погибли, отравившись угарным газом

Трагедия произошла в селе Каргали
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в воскресенье, 3 июля, на улице Советская в селе Каргали Чистопольского района произошла трагедия. В одном из домов трое человек - 82-летний мужчина, 84-летняя женщина и их 51-летний сын - погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Прокуратура Чистополя проверяет соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Следственное управление СКР по Татарстану уже возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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