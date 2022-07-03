За сутки коронавирус подтвердился еще у 42 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 12%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 42 новых случая COVID-19, госпитализировали 27 зараженных и выписали 58 переболевших вирусом. Такие цифры в воскресенье, 3 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 152 684 жителей республики, 149 212 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 12%.

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