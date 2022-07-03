10 июля в Казани состоится семейный праздник «Курбан-фест»

Программа начнется в 13:00 и продлится вплоть до 17:00. Фото: ДУМ Татарстана

10 июля в казанском парке имени Горького состоится традиционный праздник «Курбан-фест». В этот раз мероприятие будет посвящено 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Его концепция направлена на сохранение семейных ценностей, духовных и религиозных традиций, сообщают в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, которая начнется в 13:00 и продлится до 17:00. В парке пройдут различные мастер-классы и выставки, мыльное и научное шоу, а также установят фотозоны. Горожан будут развлекать аниматоры и ходулисты. Перекусить все желающие смогут в кафе и у фудтраков.

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