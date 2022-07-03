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Общество3 июля 2022 9:13

В Альметьевске школьник полез на дерево за мячом и застрял

Инцидент произошел в парке Здоровья
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На помощь мальчику прибыли спасатели.

На помощь мальчику прибыли спасатели.

Фото: МЧС Татарстана

В субботу, 2 июля, в экстренные службы Альметьевска поступило сообщение о мальчике, который залез на дерево за мячом в парке Здоровья и не может спуститься самостоятельно. 12-летний школьник находился на высоте четвертого этажа.

Прибывшие на место спасатели спустили ребенка при помощи трехколесной лестницы. После этого он был передан медикам, сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, накануне в Лениногорске женщина полезла на дерево за котом и застряла. Ей также потребовалась помощь спасателей.

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