В Зеленодольске пропали женщина и семилетний ребенок

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Зеленодольске начались активные поиски 34-летней Лилии Сабировой и ее семилетнего сына. Они перестали выходить на связь с родными 30 июня, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Лилия ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, светлые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была синяя куртка, синие джинсы и черные туфли.

Мальчик ростом около 110 сантиметров также имеет худощавое телосложение и карие глаза. Во что он может быть одет, неизвестно.

Всех, кто видел Сабировых, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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