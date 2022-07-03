В Казани утонул пятилетний мальчик, который вышел погулять со старшей сестрой

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Фото: МЧС Татарстана

Около 18:15 в субботу, 2 июля, в реке Волга в Кировском районе Казани утонул пятилетний мальчик. По предварительным данным, он гулял со старшей сестрой и 10-летним другом. В какой-то момент девочка отвлеклась и младший брат пропал из виду.

Увидев на берегу тапочки братишки, девочка обратились за помощью к прохожему. Тот бросился в воду и вытащил мальчика, который уже не подавал признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Ход и результаты расследования контролирует районная прокуратура, - сообщают в надзорном ведомстве.

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