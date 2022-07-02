В Чебоксарах один паралимпиец помогал другому подняться по лестнице в отеле

Отсутствие пандуса может стоить учреждению штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в Сети появились кадры, на которых один паралимпиец помогает другому подняться по лестнице в чебоксарском отеле «Россия», туда наведались сотрудники районной прокуратуры. В ходе проверки они выявили факт уклонения руководства от установки пандуса и, как следствие, исполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов инфраструктуры и услуг.

- В отношении ООО «Отель» возбуждено дело об административном правонарушении, - говорят в надзорном ведомстве.

Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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