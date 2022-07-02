Стали известно, сколько будет получать в казанском «Ак Барсе» Станислав Галиев

Контракт со спортсменом подписан на год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 июля казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал однолетнее соглашение с форвардом Станиславом Галиевым. «КП-Казань» стало известно, сколько будет получать 30-летний нападающий в Татарстане.

Так, окладная часть Галиева в «Ак Барсе» составит 50 миллионов рублей (930 тысяч долларов США) за сезон без учета бонусов.

Отметим, что вскоре «Ак Барс» должен официально объявить о подписании контрактов с нападающим Александром Радуловым и голкипером Амиром Мифтаховым.

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