С 4 июля ряд домов Набережных Челнов останется без горячей воды

Причиной отключения станет проведение ремонтных работ на тепловых сетях. Фото: nabchelny.ru

Набережночелнинские тепловые сети сообщают, что на период с 4 по 15 июля ряд домов города останется без горячей воды. Причина этого в проведении ремонтных работ на тепловых сетях.

Так, горячей воды не будет во всех объектах поселка ЗЯБ и в некоторых объектах 25 комплекса: домах 25/03, 25/05, 25/06 и 25/07, детском саду №128 и домах ООО "Уютный двор".

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей в поселке ЗЯБ и микрорайоне Замелекесье прошли 24 мая и заняли всего два дня.

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