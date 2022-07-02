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Общество2 июля 2022 10:26

На создание новых мастерских в колледжах Татарстана потребуется 62 миллиона рублей

Деньги будут выделены по федеральной программе «Молодые профессионалы»
Яна ЗАМАЛЕТДИНОВА
Студенты там смогут обучаться по таким направлениям, как «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологи» и «Информационные и коммуникационные технологии».

Студенты там смогут обучаться по таким направлениям, как «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологи» и «Информационные и коммуникационные технологии».

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На базе колледжей Татарстана будут созданы 12 новых мастерских, где студенты смогут обучаться по таким направлениям, как «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологи», «Информационные и коммуникационные технологии» и «Социальная сфера». Они будут обустроены в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Тетюшах и Лаишево.

Создание мастерских потребует 62 миллионов рублей. Деньги будут выделены по федеральной программе «Молодые профессионалы», которая реализуется в рамках национального проекта «Образование». Ранее по этой программе в Татарстане было создано 52 мастерские, сообщает Минобразования республики.

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