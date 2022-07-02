Станислав Галиев вернулся в казанский «Ак Барс»

Контракт с нападающим подписан на год. Фото: ak-bars.ru

30-летний нападающий Станислав Галиев вернулся из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс». В обмен на Галиева в столицу из Татарстана уехал форвард Джордан Уил. «Барсы» поблагодарили последнего за работу и пожелали ему дальнейших успехов.

– Стас – топовый нападающий КХЛ, который уже многое доказал игрой, в том числе и в нашей системе. Очень важно, что сам игрок хотел снова попасть в нашу команду. Его готовность работать на коллектив и выкладываться в каждом матче точно помогут нам в сезоне, - считает генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Отметим, что контракт с Галиевым подписан до конца сезона 2022/23.

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