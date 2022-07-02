В результате ДТП на трассе в Чувашии один человек погиб и двое пострадали

По предварительным данным, иномарка не уступила дорогу отечественному авто. Фото: ГИБДД Чувашии

В пятницу, 1 июля, около 15:20 на 19 километре автодороги «Волга» - Марпосад, у деревни Большое Шигаево, столкнулись автомобили Audi Q5 и «Лада Гранта». По предварительным данным, водитель иномарки, поворачивая налево, не уступил дорогу отечественной легковушке.

В результате ДТП погиб пассажир «Лады». Водители пострадали и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

Авария произошла 1 июля около 15:20. Фото: ГИБДД Чувашии

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