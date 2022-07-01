Минниханов призвал усилить в Татарстану работу по обеспечению кормами личных подворий

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал правительство усилить работу по обеспечению качественными кормами сельхозформирований и личных подворий. По данным на 1 июля, в республике имеется по 6,9 центнеров корма на одну условную голову скота.

Минниханов отметил, что 2021 год был тяжелым, а потому запасов корма в Татарстане нет и его нужно заготавливать. В противном случае возможно сокращение поголовья личных подворий.

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