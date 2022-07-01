Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 16:31

Минниханов призвал усилить в Татарстану работу по обеспечению кормами личных подворий

По словам главы республики, прошлогодних запасов корма в регионе нет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал правительство усилить работу по обеспечению качественными кормами сельхозформирований и личных подворий. По данным на 1 июля, в республике имеется по 6,9 центнеров корма на одну условную голову скота.

Минниханов отметил, что 2021 год был тяжелым, а потому запасов корма в Татарстане нет и его нужно заготавливать. В противном случае возможно сокращение поголовья личных подворий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram