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Происшествия1 июля 2022 15:04

В Казани мужчина открыл стрельбу по проходившим под окнами подросткам

Подозреваемого задержали, причины произошедшего устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел на улице Липатова в поселке Дербышки.

Инцидент произошел на улице Липатова в поселке Дербышки.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 1 июля, в казанском поселке Дербышки мужчина высунулся из окна дома открыл огонь из пневматического оружия по двум подросткам, которые возвращались с футбола. Это произошло на улице Липатова. О пострадавших не сообщается.

Подозреваемого задержали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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