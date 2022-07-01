В Казани мужчина открыл стрельбу по проходившим под окнами подросткам

Инцидент произошел на улице Липатова в поселке Дербышки.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В пятницу, 1 июля, в казанском поселке Дербышки мужчина высунулся из окна дома открыл огонь из пневматического оружия по двум подросткам, которые возвращались с футбола. Это произошло на улице Липатова. О пострадавших не сообщается.
Подозреваемого задержали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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