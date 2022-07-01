Парень также является обладателем золотой медали 56-й Международной олимпиады по химии имени Менделеева. Фото: Управление образования Татарстана

Учеником года в Татарстане стал десятиклассник из казанского лицея №131 Никита Петров. Он - победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2020–2021 и 2021–2022 годов и обладатель золотой медали 56-й Международной олимпиады по химии имени Менделеева.

Церемония награждения состоялась в пятницу, 1 июля, в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в ходе чествования победителей олимпиад школьников и их наставников. Отметим, что в 2021-2022 году победителями и призерами заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников стали 237 ребят из Татарстана.

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