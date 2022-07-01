Театр Тинчурина закрыл 88 сезон

Фото: Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина

Актеры и сотрудники казанского театра имени Карима Тинчурина удостоились наград в разных номинациях. На торжественной встрече по случаю закрытия 88 сезона медали, почетные грамоты и благодарственные письма им вручили замглавы Минкультуры Татарстана Ленар Хакимзянов и замруководителя Исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Так, в номинации «Дебют» победила Венера Низамова, в номинации «Лучшая эпизодическая роль» - Ренат Шамсутдинов, в номинации «Солист оркестра» - Дмитрий Маланчук, в номинации «Лучшая актриса второго плана» - Гульназ Науметова, в номинации «Лучший артист второго плана» - Зульфат Закиров, в номинации «Личность закулисья» - Анас Мубаракшин, в номинации «Многогранный работник» - Альбина Сираева, в номинации «Надежный работник» - Ранил Мусеев, в номинации «Лучшая мужская роль» - Фархад Мухаметзянов, в номинации «Лучшая женская роль» - Резеда Саляхова, в номинации «Лучший ввод» - Артем Пискунов, в номинации «Лучший ансамбль» - спектакль «Ядэч! Исемдэ! Бер гаилэ трагикомедиясе».

Главному бухгалтеру театра Альфие Садыковой и народному артисту Татарстана Ильгизару Хасанову вручили медаль «За доблестный труд».

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