Главным тренером казанского «Ак Барса» официально объявлен Олег Знарок

Контракт со специалистами подписан на год. Фото: скриншот с видео

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» назвал имя нового главного тренера. Им, как и предполагалось, стал Олег Знарок. Контракт с ним подписан на год.

- Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Задача тренеров - за короткий срок создать хорошую команду, которая будет бороться за Кубок, - заявил Знарок.

Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков, тренером вратарей останется Александр Агопеев , а тренером по физподготовке будет Денис Коротышев.

- Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов, - говорит генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Отметим, что изначально в шорт-листе претендентов на место главного тренера казанцев также были действующий тренер «Северостали» Дмитрий Разин и тренер молодежки «Ак Барса» Артем Анисимов.

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