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Общество1 июля 2022 12:35

В отделе судебных приставов Альметьевского района проходят обыски

В отношении нескольких сотрудников возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности устанавливаются.

Подробности устанавливаются.

Фото: Алексей ФОКИН

В здании отдела судебных приставов Альметьевского района проходят обыски, в ходе которых изымается документация. Дело в том, что в отношении нескольких сотрудников возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, злоумышленники сделали так, что определенная сумма взысканных с граждан долгов ушла не взыскателям, а подставным лицам, сообщает «БИЗНЕС Online».

Подробности преступления устанавливаются.

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