Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 13:19

В двух пришкольных лагерях Набережных Челнов выявлены нарушения

В одном из них у семи детей не было медицинских справок о состоянии здоровья
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о лагерях при школах №№13 и 58.

Речь идет о лагерях при школах №№13 и 58.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Набережных Челнов проверила пришкольные лагеря города и выявила нарушения в двух из них. Так, в лагере при школе №58 были сломанные стулья, неисправные лампы в спортзале, которые и без того требует ремонта.

Мебель с дефектами была обнаружена и в лагере при школе №13. Кроме того там находились семь детей без медицинских справок о состоянии здоровья.

- В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить нарушения. Акты реагирования находятся на рассмотрении, - сообщают в надзорном ведомстве.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram