В двух пришкольных лагерях Набережных Челнов выявлены нарушения

Речь идет о лагерях при школах №№13 и 58. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Набережных Челнов проверила пришкольные лагеря города и выявила нарушения в двух из них. Так, в лагере при школе №58 были сломанные стулья, неисправные лампы в спортзале, которые и без того требует ремонта.

Мебель с дефектами была обнаружена и в лагере при школе №13. Кроме того там находились семь детей без медицинских справок о состоянии здоровья.

- В адрес руководителей образовательных учреждений внесены представления с требованием устранить нарушения. Акты реагирования находятся на рассмотрении, - сообщают в надзорном ведомстве.

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