Банк «Открытие» расширил географию доставки ипотечных продуктов

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Теперь заемщики могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой без единого посещения офиса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ижевске, Ульяновске, Саратове и Ярославле. Сервис доставки ипотеки доступен как действующим, так и новым клиентам «Открытия» по продуктам «Новостройка», «Апартаменты» (первичный рынок), «Рефинансирование», «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой» и IT- ипотека.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита — бесплатная доставка. Клиент сам выбирает удобное время и место проведения сделки. Выездной персональный менеджер поможет оформить необходимые документы и проконсультирует по продукту.

Спрос на услугу постоянно растет. В июне почти треть сделок по ипотечным продуктам проведено с доставкой. В планах банка и дальше расширять список продуктов, доступных для оформления онлайн, а также географию их доставки.

Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также с линейкой льготных и классических ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.