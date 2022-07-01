Рост платы за коммунальные услуги в большинстве районов и городов Татарстана не превысит 6,2%

Платежки с новыми тарифами местные жители получат в августе. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 июля в Татарстане изменились цены на коммунальные услуги. Платежки с новыми тарифами люди получат в августе. Для жителей 855 муниципальных образований республики рост платы за ЖКУ не превысит 6,2%, уверяют в Госкомитете региона по тарифам.

Специалисты отмечают, что в 2021 году татарстанцам было поставлено 1 119, 80 миллиона кубических метров воды, 32,3 миллиона Гкал тепловой энергии и 26 571, 97 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

- Средства, заложенные в тарифах, направляются на оплату труда порядка 29 тыс. работников коммунального хозяйства, а также на ежедневное обслуживание и модернизацию коммунальной инфраструктуры, - говорят в пресс-службе Госкомитета.

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