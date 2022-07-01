В зооботсаде Казани появились две харзы по кличке Бруна и Дин

Звери переехали в столицу Татарстана из Новосибирска. Фото: пресс-служба казанского зооботсада

В старой части казанского зооботсада поселились два необычных хищника. Это харзы, которые известны также как желтогрудые или уссурийские куницы. Бруна и Дин (именно так зовут зверей) переехали в столицу Татарстана из Новосибирска и уже прошли карантин.

Самке Бруне восемь лет, самцу Дину - семь. Оба они с охотой обучаются командам и имеют хороший аппетит.

Специалисты отмечают, что харзы умеют прыгать на расстояние до девяти метров, обладают мощными челюстями и крепкими ногами.

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