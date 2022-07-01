«Казанский ДСК» посетила делегация из Казахстана

Завод посетили Заместитель председателя ТПП РТ Марат Камчыевич Ахматов, Директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Кабиштаев Нурлан Орынбасарович, Директор филиала MCC Trade Company Джакалаев Султан Рамзанович. Целью приезда стало знакомство и сотрудничество.

Илья Лекарев, заместитель генерального директора «Ак Барс Дом», рассказал о том, что компания занимается не только строительством и продажей недвижимости, но и проектирует, производит и поставляет керамический кирпич, железобетонные изделия и прочие стройматериалы по России и Ближнему Зарубежью.

Отметили, что строительство всех объектов продолжается, для этого есть все необходимые ресурсы.

Всегда рады встречать гостей и делиться многолетним опытом по наращиванию производственных темпов в домостроении.